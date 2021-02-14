Сегодня новичок Аталанты Виктор Коваленко отмечает свой 25-й День рождения.

Сегодня, 14 февраля, украинский хавбек Аталанты Виктор Коваленко отмечает 25-й День рождения.

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Клуб поздравил футболиста в своем твиттере на украинском языке.

Кроме того, ранее наставник бергамасков Джан Пьеро Госперини оценил форму Коваленко и сказал, когда он сможет дебютировать за Аталанту.

"Коваленко? Он не играл с декабря. У него есть некоторые проблемы в плане физической готовности, но он много работал в эти две недели. В плане техники он хороший игрок, скоро проверим это.

Безусловно, он – центральный хавбек, не считаю, что он исключительно игрок атакующего характера. Он может сыграть и на оборону, мы рассматриваем его как центрального полузащитника. У нас не было возможности проверить его в товарищеском матче. Надеюсь, на следующей неделе проверим его в деле", – сказал Гасперини.

Отметим, что на следующей неделе, 21 февраля, Аталанта померится силами с Наполи.