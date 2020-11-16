Коронавирус продолжает атаковать сборную Украины по футболу перед решающим поединком со Швейцарией в Лиге наций. В украинской команде обнаружены трое инфицированных.

Как информирует сайт Украинской ассоциации футбола, положительные тесты сдали Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.

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В этих футболистов COVID-19 был обнаружен после дополнительного исследования. Трое футболистов сейчас изолированы в своих гостиничных номерах.

Сборная Украины ожидает решения местных властей о возможности проведения матча 17 ноября.

Вспышка коронавируса в сборной Украины

Ранее в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде было пять положительных результатов на COVID-19.

В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

15 ноября Коваленко полетел в Украину самолетом, организованным УАФ. В свою очередь, Цыганков, Сидорчук и Комардин полетели в Киев на специальном чартере, который организовало "Динамо". Ярмоленко отправился в Лондон, а вопрос его возвращения взял на себя клуб украинца "Вест Хэм".

К слову. Заключительный матч группового этапа Лиги наций для сборной Украины состоится во вторник, 17 ноября. Поединок начнется в 21:45 в Люцерне.