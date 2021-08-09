22-летний защитник был вынужден снова лечь под нож хирурга. В Барселоне футболисту прооперировали передние крестообразные связки колена.

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По прогнозам медиков, реабилитация займет не менее 6 месяцев. Таким образом, Попов точно пропустит первый круг чемпионата, групповой этап лиги чемпионов и матчи "желто-синих" в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Досадную травму Денис получил в матче 2 тура чемпионата Украины против Вереса, в котором он на 4 минуте забил гол и начал начало разгрома.

Ранее Попов уже имел подобную травму, а в матче против ровенчан у него случился рецидив.