22-річний захисник був змушений знову лягти під ніж хірурга. У Барселоні футболісту прооперували передні хрестоподібні зв'язки коліна.

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За прогнозами медиків, реабілітація займе щонайменше 6 місяців. Таким чином, Попов точно пропустить перше коло чемпіонату, груповий етап ліги чемпіонів та матчі "жовто-синіх" у відборі на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Прикру травму Денис отримав у матчі 2 туру чемпіонату України проти Вереса, в якому він на 4 хвилині забив гол та почав початок розгрому.

Раніше Попов вже мав подібну травму, а у матчі проти рівнян у нього стався рецидив.