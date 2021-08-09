В центральном матче 3 тура Заря противостояла действующим чемпионам Украины Динамо. Победу со счетом 2:1 праздновали киевляне.

Кстати Миллионы евро: сколько игроки и тренеры сборной Украины заработали за Евро-2020 и Лигу наций

При счете 1:0 в пользу "бело-синих" арбитр назначил пенальти в ворота луганчан. Мяч взял уругваец Де Пена, хотя хавбек Николай Шапаренко горячо спорил, ведь похоже на то, что право пробивать пенальти принадлежит именно ему.

Дело едва не дошло до схватки, пока не вмешался Гармаш и не отвел полузащитника сборной Украины. Де Пена пенальти не реализовал – Никита Шевченко угадал направление полета мяча и отбил удар.

Напомним, что Шапаренко стал одним из открытий Евро-2020, ему прочили переход в более именитый чемпионат.