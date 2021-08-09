По мнению Павелко, информация о заработанных игроками сборной Украины средствах должна мотивировать последующие поколения футболистов развиваться. Кроме того, с размером премий должно быть ознакомлено и общество.

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Он добавил, что в ближайшее время УЕФА покажет все деньги, которые заработали футбольные сборные. По его словам, сразу после Евро-2020 игроки и тренерский штаб "желто-синих" получили 3 миллиона евро.

За неудачную завершенную из-за коронавируса Лигу наций наши ребята получили еще 1 миллион евро: из пяти миллионов 2,5 было выплачено игрокам. В общем команда получила 6,5 миллионов евро, но с обязательной уплатой всех налогов и сборов, –

заявил Павелко.

Напомним, из-за технического поражения Швейцарии Украина в Лиге наций опустилась из дивизиона А в дивизион В, а на Евро-2020 сумела пробиться в 1/4 финала, где проиграла Англии со счетом 0:4.