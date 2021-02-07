Динамо может договориться с польской Легией о переходе центрального защитника Артема Шабанова.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов может вскоре сменить чемпионат.

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Украинский футболист близок к переходу в Легию. Действующий чемпион Польши готов арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона. Поскольку трансферное окно чемпионата Польши закроется 24 февраля, то у клубов еще есть достаточно времени для завершения переговоров.

В текущем сезоне Шабанов принял участие лишь в двух матчах Динамо. Легия сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы, отставая от Погони только на 2 очка.