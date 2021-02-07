Хачериди не хочет в УПЛ – футболист ищет более денежные варианты
Украинский защитник Евгений Хачериди рассчитывает получить выгодное предложение не из украинского чемпионата.
Источник:Телеграм Динамо Київ Inside
Украинский защитник Евгений Хачериди вскоре определится с клубом, в котором продолжит свою карьеру.
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Бывший футболист Динамо и сборной Украины вряд ли вернется в УПЛ. Его представители ведут переговоры с клубами Азербайджана и Казахстана, которые могли бы удовлетворить финансовые аппетиты игрока.
Отметим, что Хачереди покинул Динамо Брест из-за финансовых проблем клуба. Белорусы еще не выплатили защитнику всех средств, но обещали решить этот вопрос.
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