Украинский защитник Евгений Хачериди рассчитывает получить выгодное предложение не из украинского чемпионата.

Украинский защитник Евгений Хачериди вскоре определится с клубом, в котором продолжит свою карьеру.

Кстати Цыганков – в топе самых дорогих вингеров плей-офф Лиги Европы

Бывший футболист Динамо и сборной Украины вряд ли вернется в УПЛ. Его представители ведут переговоры с клубами Азербайджана и Казахстана, которые могли бы удовлетворить финансовые аппетиты игрока.

Отметим, что Хачереди покинул Динамо Брест из-за финансовых проблем клуба. Белорусы еще не выплатили защитнику всех средств, но обещали решить этот вопрос.