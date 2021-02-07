Лунин – среди будущих звезд FIFA-2021: какие перспективы украинцу предсказывает игра
Разработчики игр EA SPORTS верят в высокий потенциал украинского голкипера.
Источник:EA SPORTS FIFA
Компания EA SPORTS FIFA объявила первую команду Future Stars.
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Это самые талантливые игроки до 23 лет, которые уже проявили свой высокий потенциал, но пока не стали мировыми звездами.
В команде оказался и украинский голкипер Андрей Лунин. По мнению разработчиков, на пике карьеры голкипера его потенциал будет равен 87.
Напомним, Лунин дебютировал за Реал в кубковом матче против Алькояно, в котором королевский клуб потерпел неожиданное поражение со счетом 1:2 и покинул турнир.
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