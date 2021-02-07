Динамо може домовитися з польською Легією про перехід центрального захисника Артема Шабанова.

Захисник київського Динамо Артем Шабанов може незабаром змінити чемпіонат.

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Український футболіст близький до переходу в Легію. Чинний чемпіон Польщі готовий орендувати 28-річного футболіста до кінця сезону. Оскільки трансферне вікно чемпіонату Польщі закриється 24 лютого, то в клубів ще є достатньо часу для завершення переговорів.

У поточному сезоні Шабанов взяв участь лише у двох матчах Динамо. Легія наразі перебуває на 2 місці турнірної таблиці, відстаючи від Погоні лише на 2 очки.