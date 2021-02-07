Захисник збірної Шабанов може перейти у Легію
Динамо може домовитися з польською Легією про перехід центрального захисника Артема Шабанова.
Джерело:Legia.Net
Захисник київського Динамо Артем Шабанов може незабаром змінити чемпіонат.
До теми Хачеріді не хоче в УПЛ – футболіст шукає більш грошовиті варіанти
Український футболіст близький до переходу в Легію. Чинний чемпіон Польщі готовий орендувати 28-річного футболіста до кінця сезону. Оскільки трансферне вікно чемпіонату Польщі закриється 24 лютого, то в клубів ще є достатньо часу для завершення переговорів.
У поточному сезоні Шабанов взяв участь лише у двох матчах Динамо. Легія наразі перебуває на 2 місці турнірної таблиці, відстаючи від Погоні лише на 2 очки.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter