Новичок Аталанты Виктор Коваленко будет иметь самую высокую зарплату в составе бергамасков. СМИ рассекретили условия контракта украинца.

Источник: Calcioe finanza

Вчера Виктор Коваленко официально стал игроком Аталанты, его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2025 года.

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По информации источника, украинский хавбек будет зарабатывать 2 миллиона евро в год. Если заработок Коваленко действительно составит эту сумму, то он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Ранее больше всех зарабатывали Иличич, Мюриэль и Сапата – 1,8 миллиона евро в год. Россиянин Миранчук имеет зарплату 1,5 миллиона евро, а Малиновский, Де Рон, Пашалич и Толо зарабатывают по миллиону евро.

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