Всего в Премьер-лиге выступало семеро наших земляков.

На прошлых выходных Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко провели свои очередные поединки в АПЛ и обновили статистические показатели.

Источник: 24 канал

Зинченко вышел в старте Манчестер Сити на матч с Шеффилд Юнайтед (1:0) – этот поединок стал для Александра 48-м в АПЛ и по количеству матчей он догнал другого легендарного украинца Андрея Шевченко.

Андрей Ярмоленко также принял участие в противостоянии с Ливерпулем (1:3) и записал в актив 45-й поединок в АПЛ. Уже вскоре вингер Вест Хэма имеет все шансы обойти главного тренера сборной Украины.

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В общем перечне украинских легионеров в Премьер-лиге вот-вот произойдут важные изменения – самое время систематизировать имеющиеся данные.

Если брать во внимание не только цифры, а оценивать успешность выступлений украинцев в Премьер-лиге, то их можно считать очень разношерстными. Когда вспоминают Андрея Шевченко в Челси, то, скорее, с негативом и ассоциируют с горьким опытом. Для Андрея Воронина 27 матчей за Ливерпуль – статус и визитка. Александр Евтушок получил шанс всей жизни, но не зацепился за него. Что-то похожее было у Сергея Реброва – трамплин из Киева в Европу мы представляли иначе.

Для Александра Зинченко такие длительные и в последнее время даже стабильные выступления в одной из лучших команд мира – счастливый билет (особенно, если учитывать, откуда приехал Саша на Туманный Альбион). Андрей Ярмоленко отправился в Вест Хэм с целью поддержания уровня и попытки реализоваться. Согласитесь, все ждали большего. Олег Лужный дебютировал за Арсенал через несколько дней после своего 31-летия. Харизматичный защитник не просто провел на "Хайбери" лучшие года, но и выдержал уровень (в том числе, в контексте роли в раздевалке).

Также в рейтинг украинцев на полях Англии принято вносить олимпийского чемпиона Алексея Чередника. Однако уроженец Таджикистана переехал в Саутгемптон в декабре 1989 года, то есть до создания Премьер-лиги, как таковой (она тогда называлась Football League).

Поэтому формально историческим днем ​​для украинцев в ​​АПЛ можем считать 1 марта 1997 года. Именно тогда приглашенный из Днепра в Ковентри за 800 000 фунтов стерлингов Александр Евтушок дебютировал на "Олд Траффорд". Воспитанник крымского футбола провел на поле всего 30 минут. Остановить Кантона, Бекхэма, Коула и Гиггза ему в тот вечер не удалось. Уже на 5-й минуте гости уступали 0:2.

В целом наши земляки забили в АПЛ 31 гол. Лишь четверо украинцев значились в качестве авторов голов. Возглавляет этот рейтинг голеадоров Сергей Ребров с 10 результативными ударами. На гол меньше у Андрея Шевченко. Шансы превзойти звездных соотечественников имеет Андрея Ярмоленко, который записал в свой актив 7 голов. В этом сезоне Андрей еще не забивал, а в последний раз отмечался в июле 2020 года. Наконец, 5 голов на счету Андрея Воронина.