Украинский защитник Богдан Михайличенко не получает должной игровой практики.

Источник: Команда№1

Украинский агент Олег Ящук хочет обсудить с руководством Андерлехта положение Богдана Михайличенко, который не попадает даже в заявку на матчи.

К теме Швед пояснил прошлый спад в своей форме

"Интересная ситуация. В Андерлехте заявляют, что довольны адаптацией защитника в Бельгии, однако, Михайличенко даже не попадает в заявку. Футболисту не объясняют, почему так. Но этот этап Богдану нужно пройти, можно стать сильнее.

В ближайшее время будем разговаривать на эту тему в клубе. Михайличенко сейчас нужна игровая практика, ведь он неплохо себя зарекомендовал в сборной Украины, поэтому очень хочет попасть на Евро", – сказал Ящук.

Михайличенко стал игроком бельгийского гранда прошлым летом. На старте сезона 23-летний футболист был игроком основного состава, но в последнее время наставник команды Венсан Компани не вносит его даже в заявку.