Михайличенко не попадает в заявку Андерлехта – агент взялся решать проблему
Украинский защитник Богдан Михайличенко не получает должной игровой практики.
Источник: Команда№1
Украинский агент Олег Ящук хочет обсудить с руководством Андерлехта положение Богдана Михайличенко, который не попадает даже в заявку на матчи.
К теме Швед пояснил прошлый спад в своей форме
"Интересная ситуация. В Андерлехте заявляют, что довольны адаптацией защитника в Бельгии, однако, Михайличенко даже не попадает в заявку. Футболисту не объясняют, почему так. Но этот этап Богдану нужно пройти, можно стать сильнее.
В ближайшее время будем разговаривать на эту тему в клубе. Михайличенко сейчас нужна игровая практика, ведь он неплохо себя зарекомендовал в сборной Украины, поэтому очень хочет попасть на Евро", – сказал Ящук.
Михайличенко стал игроком бельгийского гранда прошлым летом. На старте сезона 23-летний футболист был игроком основного состава, но в последнее время наставник команды Венсан Компани не вносит его даже в заявку.
Поделиться новостью