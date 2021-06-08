Россияне очень болезненно отреагировали на новую форму сборной Украины. УЕФА не собирается обращать внимания на их истерику, поэтому они решили действовать самостоятельно.

Интересно УЕФА отреагировал на лозунг "Слава Украине" на форме сборной – на истерики России не обращают внимания

Адвокат Игорь Бушманов уверяет, что того, кто наденет футболку сборной Украины, можно привлечь к уголовной ответственности.

Если кто-то оденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ, – сказал он.

Сначала "нарушителей" ждет административная ответственность, а затем – уголовная сроком до 4 лет.

Напомним, недавно состоялась презентация новой формы сборной Украины, что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контура границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями.

Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей.