Леоненко заявил, что новая форма национальной команды с лозунгом "Слава Украине" и очертаниями границ с Крымом и оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей – дело рук политиков.

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Это все устроили уродливые политики, в которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками, – заявил Леоненко.

В комментарии изданию Трибуна эксперт телеканалов "Футбол" подтвердил свой тезис и заявил с нецензурной лексикой о том, что ему не нравится "вмешательство политиков в профессиональный спорт".

Отметим, что новая украинская форма, на которой изображен контур карты с Крымом и лозунг "Слава Украине", вызвала возмущение в России. Депутаты и спортсмены собирались обращаться в УЕФА, но союз заявил, что украинская форма соответствует всем стандартам.

Кстати, это уже не первое позорное заявление Виктора Леоненко. Ранее он говорил, что "нормальные люди" порадовались бы за Ракицкого, который перешел в Зенит.