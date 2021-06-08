Росіяни дуже болісно відреагували на нову форму збірної України. УЄФА не збирається звертати уваги на їхню істерику, тож вони вирішили діяти самотужки.

Цікаво УЄФА відреагував на гасло "Слава Україні" на формі збірної – на істерики Росії не зважатимуть

Адвокат Ігор Бушманов запевняє, що того, хто одягне футболку збірної України, можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм – публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ,

– сказав він.

Спочатку "порушників" чекає адміністративна відповідальність, а потім – кримінальна терміном до 4 років.

Нагадаємо, нещодавно відбулась презентація нової форми збірної України, що спровокувало лавину критики зі сторони Росії, зокрема, через написи "Слава Україні!" та "Героям слава!", а також контури кордонів України з Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Зазначимо, що в 2014 році Росія окупувала Крим та веде війну на територіях Донецької та Луганської областей.