Шахтер сначала уверенно одолел Генк, а недавно обыграл Монако в выездном матче квалификации Лиги чемпионов. Во всех еврокубковых матчах с первых минут играли только голкипер Анатолий Трубин и защитник Николай Матвиенко.

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По мнению Мирона Маркевича, такая стратегия Де Дзерби вполне оправдана, ведь ему прежде всего нужно пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а не подготовить игроков для игр за сборную Украины.

Те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все справедливо,

– считает Маркевич.

Напомним, что уже 1 и 4 сентября Украина сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Руководить командой будет Александр Петраков. Сейчас в активе "желто-синих" только 3 зачетных пункта.