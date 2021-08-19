Немецкий Вольфсбург хочет приобрести нападающего "орлов" Джан-Луку Вальдшмидта. Также непротив купить форварда и ПСВ, который борется с Бенфикой за путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Сейчас переговоры только на начальной стадии, но Бенфика готова попрощаться с футболистом, клаусула которого составляет 88 миллионов евро. Долгосрочный контракт с Романом Яремчуком и удачная игра украинца дают "орлам" уверенность, что дела в атаке будут идти хорошо.

Интересно, что как и Яремчук, Вальдшмидт классно стартовал в чемпионате и забил 2 гола в 2 матчах. В прошлом сезоне он не мог похвастаться такой результативностью – 10 голов и 4 ассиста в 41 матче.

Яремчук в трех матчах текущего сезона успел забить гол, отдать 2 результативные передачи и организовать гол в ворота Спартака.