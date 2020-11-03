Бывший голкипер национальной сборной Украины, симферопольской Таврии и французского Сент-Этьена Максим Левицкий проанализировал настоящее и будущее вратарской позиции сборной.

– В последнее время все чаще говорят о потенциальном завершении выступлений в сборной Андрея Пятова. Как вы считаете, он все еще остается полезным для главной команды страны?

– Решение должен принимать исключительно сам Андрей. Он должен прислушаться к себе. Если Пятов испытывает силы и желания, то не вижу никаких проблем. Для вратаря ключевым аспектом является опыт. А его у Пятова чрезвычайно много. Взгляните на Буффона в Ювентусе, который старше Андрея. Я замечаю определенное сходство. Считаю, что Пятов принесет еще много пользы не только своей игрой, но и советами. Это касается юного Анатолия Трубина в Шахтере и младших партнеров в сборной.

– Вы закончили карьеру в 36. Именно столько лет сейчас Пятову. Как вы почувствовали, что пришло время прощаться?

– Когда я выходил на поле, то всегда переживал внутренний подъем, чувствовал определенный мандраж. Даже словами трудно передать, что именно творилось внутри. Я ждал эту игру. А когда провел несколько матчей в другой российской лиге, то понял,что мне все это не интересно, поэтому решил закончить карьеру.

– Украинский вратарь – второй номер в Реале. Звучит действительно круто. Однако для Андрея Лунина игровая практика имеет большое значение. Нашему киперу надо бороться за свой шанс в Реале или все же не стоит сидеть за спиной у Тибо Куртуа?

– Из всех арендаторов только последняя была игровой – Андрей стабильно играл только в Овьедо. На мой взгляд, ему действительно нужно бы сезон провести в Реале, пусть и в статусе дублера. Надо ждать своего шанса и работать. Лунин – талантливый и трудолюбивый парень. Я убежден, что у него все будет в порядке.

– Для большего количества украинских футболистов главным открытием октября стал Георгий Бущан. Вы тоже были удивлены игрой вратаря в сборной?

– Для меня действительно неожиданной стала реакция Георгия на пропущенные голы от Франции. Поверьте, это очень и очень бьет по психологии. Он классно сыграл против Германии, однако в эпизоде с одним пропущенным голом наш вратарь полюбовался. Зато посмотрите, как он сыграл против Испании! Это свидетельствует о том, что у Бущана чрезвычайно крепкий характер. А это ключевая вещь.

– У вас были похожие ситуации?

– Я пропускал 5 голов за матч. Это для меня было нереально сложно. Видимо, две недели отходил. Поэтому быстрое психологическое восстановление Бущана – это свидетельство не только его сильного характера, но и мощной работы тренерского штаба национальной команды: начиная от главного тренера и заканчивая тренером вратарей.

– На подходе к сборной – молодежный чемпион мира Дмитрий Резник. Потенциально видите в нем сменщика Пятова?

– Я слежу не только за Премьер-лигой, но и за первой и второй лигами. У меня немало оптимизма – там действительно достаточно талантливых ребят. Конкретных фамилий на данный момент не буду называть. В молодом возрасте на первый план выходит талант. Для того, чтобы стать мастером этот талант надо подкреплять постоянной работой. Ведь мы знаем немало историй, когда людям выдавали авансы, и они себе не реализовывали. И Потрошитель, и Трубин, и Лунин обладают талантом и способностями. Просто необходимо много работать.

– Считаете, что в будущем за последний рубеж сборной Украины мы можем не переживать?

– Болельщикам переживать не стоит. А от тренерскому штабу "сине-желтых" желаю таких волнений, чтобы они ломали голову и не знали, кого поставить в состав. Чтобы один наш вратарь был лучше другого.