Ван Дейк вернулся на поле: чего ждать сборной Украины
Нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк начал тренировки на футбольном поле. Футболист восстанавливается после травмы колена, из-за которой ему делали операцию.
Источник:Твіттер Ліверпуля
Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк начал новый этап восстановления после разрыва крестообразных связок колена. Футболист получил травму еще в октябре.
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Сейчас 29-летний голландец тренируется отдельно, но уже на футбольном поле. Сейчас его реабилитация включает работу с мячом.
Клубные медики сообщают, что до конца текущего сезона Вирджил вряд ли сможет полноценно восстановиться, поэтому поможет ли он национальной команде на Евро-2020, в групповом этапе которого Нидерланды сыграют с Украиной – пока под вопросом.
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