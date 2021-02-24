Андрей Лунин и его девушка Анастасия не забывают о соблюдении карантинных норм.

Источник: AS

Журналисты одного из ведущих испанских изданий отметили поступок голкипера мадридского Реала Андрея Лунина и его девушки Анастасии.

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Украинец остановился на своем авто перед тренировочной базой "сливочных" в Вальдебебасе, чтобы сфотографироваться с болельщиками. Однако перед этим Андрей и Анастасия натянули защитные маски.

"Он оказался единственным, кто сегодня остановился. Лунин и его спутница быстро надели маски, прежде чем опустить окно в автомобиле. Хорошо, что футболисты, которые являются примером для самых маленьких болельщиков, демонстрируют, как надо соблюдать правила безопасности", – пишет портал.

Напомним, что в среду, 24 февраля, Реал будет гостевать в Бергамо, где сыграет с Аталантой Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00.