Защитник сборной Франции и Манчестер Сити Бенжамен Мэнди никак не может сконцентрироваться на футболе, закрепляя место Зинченко в основном составе "горожан".

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Мэнди попал в очередное приключение за пределами футбольного поля.

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На этот раз французского футболиста задержали за рулем без водительского удостоверения и документа о страховании.

Сообщается, что это случилось еще 15 февраля. Полиция Чешира остановила роскошный Lamborghini Мэнди стоимостью 475 тысяч фунтов и попросила документы. У француза не было ни одной бумажки. Он заплатил штраф в 1000 фунтов, а его роскошный автомобиль отправился на штрафстоянку.

Отметим, что в текущем сезоне Мэнди сыграл только 12 матчей, уступив место в основе Александру Зинченко, но довольно часто попадает на страницы СМИ из-за своих глупых выходок.