Национальная сборная Украины определилась со всеми соперниками в 2021 году. Подопечные Шевченко сыграют как минимум 16 матчей.

Источник: телеграм Тайны футбола

Национальная сборная Украины сформировала окончательный график матчей в этом году.

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В сентябре подопечные Андрея Шевченко померяются силами с Чехией. "Желто-синие" проведут поединок в качестве гостей.

Таким образом, всего в 2021 году сборная Украины сыграет 16 матчей – 8 в отборе на чемпионат мира, минимум 3 на групповом этапе Евро-2020 и еще 5 товарищеских поединков.

Последний раз Украина пересекалась с Чехией в рамках первого розыгрыша Лиги наций. Тогда "желто-синие" праздновали победу в обоих поединках (1:0, 2:1).