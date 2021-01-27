УАФ договорилась о еще один спарринг для подопечных Андрея Шевченко в 2021 году.

Источник: Фейсбук-страница Андрея Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о договоренности об еще одном товарищеском матче сборной Украины в 2021 году.

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Подопечные Андрея Шевченко померяются силами со сборной Болгарии. Поединок запланирован на 11 ноября. Матч состоится в Украине, но в каком городе – пока не сообщается. Кроме того, Павелко сообщил, что сейчас идут переговоры о еще одном спарринге для "желто-синих".

Напомним, ранее УАФ определилась со спарринг-партнерами перед Евро-2020. Украина встретится с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).