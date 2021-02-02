Бывший футболист Шахтера и сборной Украины Геннадий Орбу поделился своими мыслями относительно переезда Виктора Коваленко в Бергамо.

"Если честно, то не ожидал, что трансфер Коваленко состоится так быстро. Главное, что Виктор сам этого захотел, а Шахтер отпустил его. Желаю Вите только удачи и прогресса. Думаю, что этот переезд в Италию станет очередным стимулом и новым вызовом для Коваленко", – говорит Орбу.

Источник: 24 канал

"Серия А – ведущий европейский чемпионат. К тому же Коваленко поехал к одному из лучших тренеров в категории тех, которые умеют работать не со звездами первой величины, вроде Месси или Роналду. Джанпьеро Гасперини помогает раскрыться Сапате, Малиновскому, Муриелю, способствовал развитию Алехандро Гомеса до недавнего конфликта. В любом случае все будет зависеть от самого Виктора. Если у него все получится, то от этого выиграют все: сам футболист, сборная Украины, Аталанта, а также Шахтер", – рассказывает экс-игрок сборной Украины.

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"Считаю, что Коваленко уехал вовремя, в расцвете сил. Когда-то не намного раньше в Италию отправился Андрей Шевченко. Возможно, Сергей Ребров и Олег Лужный поехали в Европу немного поздновато. Я работал с Виктором совсем немного в дубле Шахтера, но постоянно следил за ним. Он имеет все задатки: работа двух ног, хорошая физическая подготовка, светлый ум. Недавно читал интервью Руслана Малиновского, который рассказывал о методах Гасперини – мол, он не позволяет никому расслабляться. Как по мне, Коваленко имеет необходимые условия для того, чтобы стать основным игроком Аталанты.

Футболисты моего поколения почти не пользовались услугами агентов. Перебраться в зарубежный чемпионат было не просто. Знаю, что в свое время мной интересовались несколько испанских клубов, однако никакой конкретики не было. Поэтому я счастлив, что Виктор и нынешние ребята имеют возможность для дальнейшего роста", – резюмировал Геннадий Орбу.