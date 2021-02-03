Національна збірна України визначилася зі всіма суперниками у 2021 році. Підопічні Шевченка зіграють щонайменше 16 матчів.

Джерело: телеграм Тайны футбола

Національна збірна України сформувала остаточний графік матчів у цьому році.

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У вересні підопічні Андрія Шевченка поміряються силами із Чехією. "Жовто-сині" проведуть поєдинок у якості гостей.

Таким чином, загалом у 2021 році збірна України зіграє 16 матчів – 8 у відборі на чемпіонат світу, мінімум 3 на груповому етапі Євро-2020 і ще 5 товариських поєдинків.

Востаннє Україна перетиналась з Чехією в рамках першого розіграшу Ліги націй. Тоді "жовто-сині" святкували перемогу в обох поєдинках (1:0; 2:1).