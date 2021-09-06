Украина – самый сильный соперник, – звезда сборной Франции поражен игрой "желто-синих"

В матче 5 тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина и Франция расписали ничью. Чемпионы мира рассчитывали на другой результат, но признают силу нашей команды.

После домашней ничьей с боснийцами Франция хотела вывезти 3 очка из НСК "Олимпийский". Украина дала бой чемпионам мира, матч завершился со счетом 1:1.

Интересно Мои дети не мажоры, – Шевченко рассказал о роли отца и планирует ли пятого ребенка

По мнению хавбека "триколоров" Адриана Рабйо, результат для его команды неутешительный, но победить "желто-синих" – задача не из легких.

Украина все еще самый сильный соперник по группе. Ничья с этой командой – не катастрофа. Но мы должны делать больше, забивать больше. Это не оправдание, но это футбол, это сложно,

– сказал Рабйо.

Франция имеет в активе 9 очков, она возглавляет группу D. Украина и Финляндия имеют по 5 зачетных пунктов, но у финнов еще два матча в запасе.