У Андрея Шевченко и Кристен Пазик четверо детей, все – мальчики. Сейчас они сосредоточены на их воспитании, а пополнять состав семьи пока не собираются.

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Думаю, четверо детей – это уже такая черта для нас. Пока в планах пятого нет. Думал ли о дочери? Ну надо воспитать, с ребятами все же сложнее, наверное, чем с девочками. Надо быть хорошими родителями. В школу, детсады, футбольные команды, поездки – все это есть в плане у отца. Тем не менее, мои дети не мажоры,

– рассказал Шевченко.

Также он добавил, что родители играют в семье одинаковою роль, но Кристен из-за работы мужа проводит с детьми значительно больше времени.

Напомним, Андрей Шевченко 1 августа покинул пост наставника сборной Украины. Сейчас специалист рассматривает варианты дальнейшего продолжения карьеры.