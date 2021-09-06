Після домашньої нічиєї з боснійцями Франція хотіла вивезти 3 очки з НСК "Олімпійський". Втім, Україна дала бій чемпіонам світу, матч завершився з рахунком 1:1.

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На думку хавбека "триколорів" Адріана Рабйо, результат для його команди невтішний, але перемогти "жовто-синіх" – завдання не з легких.

Україна все ще найсильніший суперник по групі. Нічия з цією командою – не катастрофа. Але ми повинні робити більше, забивати більше. Це не виправдання, але це футбол, це складно,

– сказав Рабйо.

Франція має в активі 9 очок, вона очолює групу D. Україна та Фінляндія мають по 5 залікових пунктів, але у фінів ще два матчі у запасі.