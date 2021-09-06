После домашней ничьей с боснийцами Франция хотела вывезти 3 очка из НСК "Олимпийский". Украина дала бой чемпионам мира, матч завершился со счетом 1:1.
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По мнению хавбека "триколоров" Адриана Рабйо, результат для его команды неутешительный, но победить "желто-синих" – задача не из легких.
Украина все еще самый сильный соперник по группе. Ничья с этой командой – не катастрофа. Но мы должны делать больше, забивать больше. Это не оправдание, но это футбол, это сложно,
– сказал Рабйо.
Франция имеет в активе 9 очков, она возглавляет группу D. Украина и Финляндия имеют по 5 зачетных пунктов, но у финнов еще два матча в запасе.