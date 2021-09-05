По мнению Максима Калиниченко, команда Александра Петракова показала не только хорошую структуру игры, но и была сконцентрирована на атаке. Такая тактика в матче против действующих чемпионов мира заслуживает только похвалы.

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Хорошая игра от Украины, но опять только ничья. Без Зины игра стала более вертикальной и мне это понравилось. Ярмоленко – молодец, бьется, как лев. Со Степаненко в центре стало спокойнее. Жду дальнейших побед,

– написал Калиниченко в своем твиттере.

Напомним, Зинченко пропустил матч против сборной Франции из-за перебора желтых карточек. Украина расписала с чемпионами мира пятую подряд в квалификации на ЧМ-2022 ничью. "Желто-синие" сыграют в отборе на Мундиаль в Катаре еще три игры – в гостях против Финляндии и дважды против Боснии и Герцеговины.