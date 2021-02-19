Донецкий Шахтер в первом матче 1/16 финала уверенно на выезде обыграл Маккаби Тель-Авив. Читайте отчет о матче и смотрите видеообзор поединка на Сборная 24.

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Маккаби – Шахтер – 0:2

Голы: Алан Патрик, 31 Тете, 90+3

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До этого поединка Шахтер подходил в качестве фаворита, что и показали уже первые минуты матча. Мораес мог открывать счет уже на 2-й минуте игры, но не воспользовался своей возможностью.

Маккаби пытался высоко прессинговать соперника, но против "горняков", которые умеют искать пространство между линиями и имеют в атаке быстрых исполнителей, эта тактика не всегда действенна.

Дончане спокойно держали мяч и ждали ошибки соперника. На 31-й минуте Марлос нашел передачей Матвиенко, который ворвался за спины защитников, а тот в одно касание отпасовал на Алана Патрика, которому только оставалось загнать мяч в сетку –0:1.

Для справедливости стоит отметить, что защита Шахтера действовала не безупречно, но израильтяне не конвертировали свои шансы в забитые голы.

Во второй половине матча инициативой завладели хозяева, и в какой-то момент казалось, что им удастся вырвать ничью. Тете, Майкон и Коноплянка не сразу вошли в игру, а Маккаби продолжал создавать полумоменты. Евгений мог забить после сольного прохода, но не сумел переиграть вратаря.

Впрочем, в конце встречи сторонникам "горняков" все же отлегло от сердца: Фернандо, который вышел на последние минуты, прорвался сквозь защиту и отдал на Тете – тот технично реализовал свой шанс. 0:2 – замечательный выездной результат для донецкого Шахтера.

В общем впечатление от игры остались положительные. Очевидно, что Шахтер еще не набрал темп после зимнего перерыва, но рисунок игры "горняков" остался на очень хорошем уровне.

На 90% можно сказать, что Шахтер прошел в следующий этап Лиги Европы. Да, Маккаби имел несколько моментов, но причин для того, чтобы рассматривать возможность фантастического камбэка, пока нет. Не имея нужды забивать голы, Шахтер может сделать акцент на контратаки, а израильтяне показали, что готовы идти вперед и давать подопечным Каштру такую ​​возможность.

Хотя, в футболе бывает все, поэтому праздновать выход в 1/8 финала Лиги Европы стоит только после ответного матча.