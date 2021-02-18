Вспоминаем особенный поединок "сине-желтых" в Ливии вместе с футболистами национальной сборной Украины.

Источник: 24 канал

"Влиятельные предприниматели" в составе украинской делегации

В 2003 году сборная Украины под руководством Леонида Буряка не вышла на Чемпионат Европы и к будущему Мундиалю главную команду страны взялся готовить Олег Блохин. 18 сентября того же года состоялась одна из самых эпических пресс-конференций в истории нашего футбола.

Читайте также "Забытые имена". Забивал Барселоне, выиграл 6 чемпионств с Динамо, переживает жизненный кризис

Я вам сразу сказал: мы не попадем в плей-офф, мы сразу выйдем в финальную часть Чемпионата мира-2006. Я максималистом был, я им и остался. Я не буду говорить "наверное", "я не уверен" или еще что-то подобное. Сегодня на заседании Исполкома я честно сказал, что мы должны напрямую попасть в финальную часть Чемпионата мира", – выпалил тогда новоиспеченный наставник сборной.

Меньше чем через месяц Олег Владимирович дебютировал за штурвалом "сине-желтых" с неубедительного поединка против македонцев – 0:0 на "Олимпийском". Поэтому новый год вся страна начинала с определенными надеждами и волнением. Стартовый матч 2004 года мы должны были провести в Триполи против сборной Ливии. Особая встреча по многим причинам.

Самая первая и довольно мелкая вещь – время проведения спарринга. На тот момент сборная Украины лишь дважды в своей истории проводила более ранние матчи. 14 февраля 2001-го команда Валерия Лобановского гостила в Грузии, а 12 февраля 2003-го "сине-желтые" во главе с Леонидом Буряком играли в турецком Измире. В обоих поединках были зафиксированы нулевые ничьи.

Вообще идея проведения матча в Ливии выглядела немного необычно. Интересную версию относительно места проведения встречи и имени соперника подготовили в авторитетном BBC Ukrainian. "Несмотря на то, что руководители украинского футбола настаивают на важности спортивного результата, многие обозреватели считают, что Киев в Ливии преследует прежде всего экономические интересы, размеры которых измеряются миллионами долларов... Из Триполи также сообщают, что в составе делегации Украины прибыла влиятельная группа предпринимателей. Предполагают, что они будут иметь важные контакты с местными официальными лицами. Киев рассчитывает на оживление экономических отношений с Ливией и участие в добыче ливийской нефти и модернизации энергетической отрасли этой страны. А в октябре прошлого года Ливию посетил президент Кучма", – глубоко в корень смотрели тогда обозреватели СМИ, которые предполагали, что матч Ливия – Украина станет своеобразным рекламным мероприятием.

Несмотря на всю неоднозначность ливийской верхушки, которую олицетворял Муаммар Каддафи, в апреле 2003-го на север Африки отправилась сборная Аргентины, а еще раньше, в августе 2002-го, там состоялся матч за Суперкубок Италии между Ювентусом и Пармой.

Кроме того, в итальянский Перуджу перешел сын ливийского правителя Саади Каддафи, который против Украины не играл и, как потом сам рассказал, даже не видел трансляции. Все потому, что Каддафи-младший пытался наладить клубные дела.

Тренер Баль на позиции защитника

Накануне встречи национальных сборных в Ливии сыграли "молодежки". Команда Павла Яковенко разошлась миром с хозяевами – 0:0. Стараний Милевского, Ищенко, Ярмаша и Чеберячко оказалось недостаточно.

Кадровая ситуация в команде Олега Блохина перед вылетом в Африку была далека от идеала. Сергей Мизин приехал с травмой. Из-за проблем со здоровьем в Ливию не полетели также Олег Гусев и Юрий Дмитрулин. До последнего непонятной была ситуация с Богданом Шершуном и Денисом Онищенко, в паспортах которых стояли израильские визы – они закрывали футболистам дорогу в Ливию. Блохин даже шутил: "На позиции последнего защитника готовится сыграть Андрей Баль".

Денис Онищенко в матче против сборной Ливии

А еще из Милана в Киев прибыл Андрей Шевченко, однако из-за напряженного графика (4 матча за 9 дней), тренерский штаб решил дать лидеру возможность отдохнуть. Не могли помочь сборной в Триполи игроки Днепра, которые готовились к 1/16 финала Кубка УЕФА против Марселя.

Никакой информации об игре соперника

Спарринг с Ливией многим запомнился особым стилем обороны "сине-желтых". "Мне нравится игра в линию, – говорил перед матчем Блохин. – Но если выпадают Несмачный, Федоров, Шершун, то уже, как вы сами понимаете, возникает проблема". Кстати, Шершун в Африку таки полетел и провел не совсем удачный поединок.

Много критики в то время получал футболист Фенербахче Сергей Ребров, который в клубе закрывал необычную позицию правого полузащитника.

Я вызываю Реброва не для того, чтобы его морально поддержать, – объяснял в своем брутально-сатирическом стиле Блохин. – Морально можно поддержать члена семьи, друга. А здесь – национальная сборная Украины, и я считаю, что на данный момент Ребров нужен нашей команде. А поддерживать я никого не собираюсь, поддерживать можно только за пределами футбольного поля.

Сейчас в такое трудно поверить, однако накануне игры Олег Блохин не скрывал – информации о сопернике нет как таковой. "Примерный стиль игры ливийцев мы представляем", – говорил наставник.

Футболисты в своих комментариях также это подтверждали. Сергей Ребров ответил, что не знает о будущем оппоненте "абсолютно ничего". Анатолий Тимощук хотя бы владел статистикой: "В последних четырех поединках ливийцы забили 17 голов и пропустили 2. Такая разница говорит о многом".

Пуканыч забил гол в бутсах Шищенко

"Не могу сказать, что я часто вспоминаю тот матч, но когда это происходит, ощущаю приятную ностальгию, – говорит в комментарии Сборная24 герой дуэли с ливийцами Адриан Пуканыч. – Уже забыл, что именно чувствовал на установке, когда узнал о выходе в старте, но однозначно было приятно. Помню, что получил футболку с номером "7" на спине – Андрея Шевченко в Ливии с нами не было. Храню ее до сих пор".

Сборная Украины перед матчем в Ливии

В своем втором матче за сборную Пуканыч вышел в старте и уже на 15-й минуте открыл счет.

Все происходило очень быстро – прострел с правого фланга от Александра Косырина, рикошет после удара Андрея Воронина и дальше мой выстрел. Попал? Попал. Пожалуй, я принял единственно правильное решение в той ситуации. Кстати, на поединок в Триполи я вышел в бутсах Сергея Шищенко, ведь свои порвал на тренировке. Впоследствии Сергей подкалывал: "Выставляй теперь", – тогдашний полузащитник Шахтера, который сейчас выступает за второлиговый ФК Ужгород, вспоминает ливийскую игру в мельчайших деталях.

Свое преимущество подопечные Блохина потеряли на старте второго тайма. Некоторые связывали пропущенный гол с необычной организацией линии обороны. "Игра защиты в линию – вовсе не инициатива Блохина, – говорит Богдан Шершун в интервью Сборная24. – Мой партнер по защите Александр Головко действовал более персонально, а я пытался выдерживать линию и вытягивал на себя игроков. Таким образом мы не садились глубоко. Когда я выступал в московском ЦСКА, именно такие идеи вводил португалец Артур Жорже. Даже в то время наличие на поле последнего защитника – считалось архаизмом, прошлым веком и просто очень устаревшей идеей. После игры Олег Владимирович акцентировал внимание на том, что не стоило играть в линию".

​Читайте также "Забытые имена". Трагическая история футболиста сборной Украины, который угас в 25

Гол ливийцев оказался курьезным и немного напомнил трагическую для нас ошибку Александра Шовковского в Словении. Тогда дальний удар Миленко Ачимовича заставил нашего комментатора Александра Жураховского выдать в эфире эпохальное фразу "Сашко, де ти гуляв?" Шершун считает, что в Триполи произошел просто несчастный случай.

В целом мы действовали неплохо, однако в эпизоде ​​с голом не разобрались. Я сбрасывал назад Шовковскому, он вышел из ворот и не сумел выбить мяч. Ливийцы перехватили его и поразили цель", – вспоминает Богдан.

Напарник Шершуна по обороне Александр Головко также отлично помнит провал в эпизоде ​​с пропущенным голом. "Начало 2000-х это переходный период для всего украинского футбола, некий рубеж, – рассказывает в комментарии Сборная24 Александр Головко. – На тот момент у нас в лучшем случае, пожалуй, две команды в таком стиле действовали. Впервые полноценно с этим я столкнулся, когда выступал в Китае и находился на просмотре в Ливерпуле. Однако ни в Динамо, ни в сборной никогда не играл именно таким образом. Все выглядело традиционно: либеро, стоппер, никакой линии".

Для легендарного защитника этот поединок стал лебединой песней в национальной сборной Украины. "Матч в Ливии – особый опыт. Во-первых, я никогда раньше не играл в Африке, а во-вторых, эта игра стала последней для меня в составе сборной. В общем Ливия произвела впечатление специфической страны. С тех пор прошло много лет, но я до сих пор помню ужасное состояние газона на стадионе в Триполи".

"Вокруг вооруженные люди, пушки стоят"

На пропущенный гол тренерский штаб сборной отреагировал мгновенно и выпустил двух форвардов-дебютантов. "Единственный матч в футболке сборной однозначно запомнился мне на всю жизнь, – говорит в комментарии Сборная24 нападающий Тарас Кабанов. – Мы находились на сборах в Турции с Карпатами, когда кто-то из помощников Олега Владимировича сообщил нам о вызове. В лагерь сборной отправились также Сергей Мизин и Юрий Беньо. Тренироваться с лучшими футболистами страны – гордость для меня. Хотя и поединок с Ливией был товарищеским, однако команда под руководством Блохина проводила свой второй матч и это имело немаловажное значение. Я получил полчаса игрового времени, выходил как раз после того, как ливийцы сравняли. К сожалению, у меня не было очень хороших возможностей для того, чтобы забить".

Также Кабанов вспоминает особый антураж, окружавший нашу делегацию на севере Африки.

Мы приземлились в военном аэропорту. Никогда не забуду те ощущения – вокруг вооруженные люди, пушки стоят... Дорога для меня форма национальной сборной, которую берегу до сих пор. Она является едва ли не самой ценной в коллекции моих футболок", – говорит Тарас.

Кроме того, Кабанов отмечает особую атмосферу, которая царила в лагере сборной. "Нескольких ребят я знал еще по "молодежке": Богдана Шершуна, Адриана Пуканыча. Да и одноклубники из Карпат поддерживали в коллективе. Конечно, я волновался перед дебютом, впрочем, вышел на поле и все переживания мгновенно исчезли", – рассказывает футболист.

До конца поединка ребята Блохина так и не смогли снова выйти вперед и вынуждены были довольствоваться ничейным результатом. В конце концов, цифры на табло в той ситуации имели второстепенное значение. Впереди сборную Украины ждал ответственный и особый год. В 2004-м "сине-желтые" ни разу не победили в товарищеских матчах (три поражения и две ничьи), однако очень успешно провели пять поединков в отборе на Чемпионат мира: ничейные матчи с Данией и Грецией, отчаянная победа над казахами, львовская виктория над грузинами и триумфальный выезд в Турцию, где Шевченко и компания шокировали турок – 3:0. Согласитесь, серьезная заявка на первое место в группе. Но это уже совсем другая история.

Протокол

18.02.2004. Триполи. Стадион "11 июня". 40 000 зрителей.

Судья: Абдурахман Эль Арумуди (Марокко).

Украина: Шовковский, Симоненко (Чечер, 62), Головко (капитан), Шершун, Гай, Тимощук, Пуканыч (Луценко, 51), Шищенко (Ткаченко, 68), Косырин (Онищенко, 75), Воронин (Кабанов, 60), Ребров (Балабанов, 62).

Запасные: Шутков, Беньо.

Тренер: Олег Блохин.

Голы: Надер Кара, 56 – Пуканыч, 15.

Сочный сюжет Николая Василькова для "Вікна-Спорт СТБ": песок вместо травы, свежие впечатления Адриана Пуканыча и объяснения роковой ошибки от Александра Шовковского

Факты:

– Первый и пока единственный матч сборной Украины в Африке.

– Второй поединок Олега Блохина в качестве главного тренера сборной Украины.

– В матче против сборной Ливии в составе "сине-желтых" дебютировали четверо новичков: Вячеслав Чечер, Сергей Симоненко, Константин Балабанов и Тарас Кабанов. Для двух последних эта игра осталась единственной в составе национальной сборной.

– Свой единственный гол за сборную Украины забил Адриан Пуканыч. Для него это была вторая и последняя игра за главную команду страны.