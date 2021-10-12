В список на матч традиционно вошли 23 исполнителя. Как и в матче с финнами, вне списка оказался хавбек Александр Пихаленок.

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Заявка сборной Украины на игру с Боснией и Герцеговиной

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Матч на "Арене Львов" стартует в 21:45. Украина имеет 8 очков и идет на 2 месте в таблице, Босния 6 очков и игру во запасе