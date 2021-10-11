Перед матчем с Украиной боснийцы на выезде обыграли Казахстан. Дубль на свой счет записал нападающий Смаил Превляк.

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Форвард надеется, что во Львове его команде удастся повторить подвиг и одолеть прямого конкурента в борьбе за путевки на Мундиаль.

С казахами мы доминировали в течение 90 минут и контролировали игру. У нас было больше шансов, поэтому мы выиграли заслуженно. Я счастлив, что забил два гола, но, прежде всего, рад, что мы выиграли. Если мы повторим это выступление, то сможем хорошо сыграть и против Украины,

– сказал Превляк.

Напомним, Украина в активе 8 очков и находится на 2 месте в таблице. Боснийцы имеют 6 очков и игру в запасе.