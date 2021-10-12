Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров во второй раз стал лучшим тренером месяца в ОАЭ. Владельцы клуба довольны работой специалиста и хотят продлить с ним контракт, который рассчитан до мая 2022 года.

К теме Зинченко получил хорошие новости – его конкурента оставят в тюрьме за изнасилование

Впрочем, украинский специалист имеет несколько другие планы на свое будущее. Он хочет отработать контракт, а дальше будет действовать в зависимости от ситуации в сборной Украины.

Если УАФ сделает ему повторное предложение – он хочет ее принять и стать на тренерский мостик национальной команды. Напомним, что именно он был главным претендентом на должность после ухода Андрея Шевченко, но ему не удалось разорвать контракт с Аль-Айном.