Украина – Босния и Герцеговина: матч могут перенести из Львова
4 октября 2021 , 17:27Читати новину українською
Источник:Телеграм Динамо Киев Inside
Львовские болельщики снова смогут поддержать сборную только перед телевизором. УАФ может снова перенести матч с "Арены Львов".
Министерство здравоохранения Украины планирует перевести Львов в "красную зону" из-за обилия случаев заражения COVID-19. О решении должны объявить в ближайшее время.
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Таким образом, провести матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина на "Арене Львов" будет невозможно. Вероятно, УАФ примет решение перенести матч в Киев.
Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Поединок стартует 21:45.Шевченко может возглавить европейский гранд: сенсационный вариант продолжения карьеры