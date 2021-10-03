Шотландский Селтик готов пригласить Андрея Шевченко на тренерский мостик команды. "Кельты" крайне недовольны текущими результатами команды: провал на старте Лиги Европы и 6 место в чемпионате.

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Сейчас Шевченко является приоритетным кандидатом на замену Ангелоса Постекоглу. Его преимуществами являются не только профессиональные качества, но и ненужность разрешения на работу в Шотландии, идеальное знание английского и отсутствие компенсации для предыдущего работодателя.

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Он вел переговоры с рядом клубов, но до подписания контракта дело так и не дошло.