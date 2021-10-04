Уже сегодня футболисты сборной Украины соберутся для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022. Вместе со всеми в лагерь команды прибудет и защитник Динамо Артем Шабанов.

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Список игроков сборной Украины, которые прибудут на сбор

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба –- Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Александр Пихалёнок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Зоря), Владислав Калитвинцев (Десна).

Против Финляндии мы сыграем на выезде 9 октября. 12 октября Украина на "Арене Львов" примет Боснию и Герцеговину.