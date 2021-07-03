Украина – Англия: соперник "желто-синих" может потерять на матч важного игрока атаки
Источник:Sky Sports
Сборная Англии может понести потери на игру с Украиной. Участие в матче 1/4 финала Евро-2020 вингера Букайо Сака под вопросом.
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Основной вингер "Трех львов" Букайо Сака получил повреждение на тренировке и может пропустить матч 1/4 финала Евро-2020. 19-летний англичанин проходит обследование и ждет окончательного вердикта врачей.
Сака начинал в основе матче против Чехии (1:0) и Германии (2:0). Результативными действиями не отличался, но играл важную роль в построении атак.
Поединок за путевку в полуфинал чемпионата Европы между Украиной и Англией начнется сегодня в 22:00 на римском Стадио Олимпико.Где Украина, а где Россия, – Хацкевич остро прокомментировал сравнение сборных на Евро-2020