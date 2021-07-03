Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт получил неутешительные новости перед матчем с Украиной.

Интересно Зинченко назвал условие, при котором Украина выйдет в полуфинал Евро-2020

Основной вингер "Трех львов" Букайо Сака получил повреждение на тренировке и может пропустить матч 1/4 финала Евро-2020. 19-летний англичанин проходит обследование и ждет окончательного вердикта врачей.

Сака начинал в основе матче против Чехии (1:0) и Германии (2:0). Результативными действиями не отличался, но играл важную роль в построении атак.

Поединок за путевку в полуфинал чемпионата Европы между Украиной и Англией начнется сегодня в 22:00 на римском Стадио Олимпико.