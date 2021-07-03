Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт отримав невтішні новини перед матчем з Україною.

Цікаво Зінченко назвав умову, за якої Україна вийде у півфінал Євро-2020

Основний вінгер "Трьох левів" Букайо Сака отримав пошкодження на тренуванні та може пропустити матч 1/4 фіналу Євро-2020. 19-річний англієць проходить обстеження та чекає на остаточний вердикт лікарів.

Сака починав у основі матчі проти Чехії (1:0) та Німеччини (2:0). Результативними діями не відзначався, але грав важливу роль у побудові атак.

Поєдинок за путівку у півфінал чемпіонату Європи між Україною та Англією розпочнеться сьогодні о 22:00 на римському Стадіо Олімпіко.