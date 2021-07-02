По мнению Хацкевича, на протяжении турнира у игроков Украины накопилась усталость, но 120 минут игры со Швецией показали, что функционально команда готова к испытаниям. Шансы в игре с Англией он оценивает 50 на 50.

Интересно Приятные новости из лагеря сборной – Украина получит усиление перед матчем с Англией

Также специалист жестко прокомментировал сравнения сборных Украины и России.

Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала. Плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно, – сказал он.

Также Хацкевич добавил, что Шевченко привил своей команде умение и желание играть первым номером, вывело Украину на новый уровень.

Напомним, что уже завтра, 3 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия. Начало матча в 22:00.