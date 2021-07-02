"Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места", – считает Зинченко.

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Также игрок Манчестер Сити рассказал о своих одноклубниках в составе сборной Англии.

Что касается Кайла Уокера и Джона Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам. Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни.

Кроме того, Александр поделился настроем на поединок с англичанами.

Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я выйду завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который прошел я. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

Напомним, что Украина и Англия сыграют в субботу, 3 июля. Начало римской встречи в 22:00 по Киеву.