Старания украинского форварда не остались незамеченными. Статистический портал SofaScore внес Романа Яремчука в символическую сборную тура.

Кстати Без Яремчука мы не могли забить, – наставник Бенфики Жезуш в восторге от украинского нападающего

Нападающий сборной Украины оказался в списке лучших с показателем 8,1 балла. Он принял участие в двух голевых атаках Бенфики, а его команда праздновала победу со счетом 2:0.

Напомним, что Роман подписал с лиссабонцами 5-летний контракт, "орлы" заплатили за украинца бельгийскому Генту 17 миллионов евро, часть из которых пошла в кошелек киевского Динамо.