Старання українського форварда не залишилися непоміченими. Статистичний портал SofaScore вніс Романа Яремчука у символічну збірну туру.

До речі Без Яремчука ми не могли забити, – наставник Бенфіки Жезуш в захваті від українського нападника

Нападник збірної України опинився у списку найкращих з показником 8,1 бала. Він взяв участь у двох гольових атаках Бенфіки, а його команда святкувала перемогу з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що Роман підписав з лісабонцями 5-річний контракт, "орли" заплатили за українця бельгійському Генту 17 мільйонів євро, частина з яких пішла в гаманець київського Динамо.