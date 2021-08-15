Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш очень доволен действиями украинца. Специалист не хотел форсировать адаптацию Романа, но старания футболиста на тренировках и высокое мастерство на поле убедили его в высоком уровне нападающего.

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В этом поединке он показал, что ему не нужно много возможностей, чтобы забить. У команды без него было много моментов, но она не могла реализовать их. Это хорошо, потому что показывает, насколько Роман легко может поразить ворота,

– сказал Жезуш.

Отметим, что дебют в основном составе Бенфики стал для Романа более чем удачным. Он заработал удаление для голкипера Ароки, отдал голевой пас и забил гол, благодаря чему стал лучшим игроком матча.

Уже в среду, 18 августа, Роман сможет проявить себя в Лиге чемпионов: Бенфика сыграет против ПСВ в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов.