Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет свой пост после Евро-2020.

Евро-2020 станет последним турниром для Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии. Специалист решил досрочно прекратить действие контракта.

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Контракт Лёва с федерацией был рассчитан до ЧМ-2022, но стороны пошли навстречу друг другу. Кто придет на должность после Лева – пока не сообщается, но в СМИ звучало имя наставника Ливерпуля Юргена Клоппа.

Напомним, Лёв возглавил сборную Германии после ЧМ-2006, на котором помогал Юргену Клинсманну. Лёв выводил Германию в финал Евро-2008, сделал бронзовым призером ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, а также выиграл ЧМ-2014 в Бразилии.