Защитник Шахтера Николай Матвиенко отличился своей игрой в матче против Маккаби в 1/16 финала Лиги Европы.

УЕФА назвал символическую сборную первого матча 1/16 финала Лиши Европы. В команде нашлось место и для Николая Матвиенко.

К теме Маккаби – Шахтер: логичная победа, капля везения и заявка на следующий этап ЛЕ

Украинец образует линию защиты вместе с Баришичем (Рейнджерс), Байли (Манчестер Юнайтед) и Догерти (Тоттенхэм). Место в воротах занял Линде (Мольде).

Линия полузащиты состоит из Бруну Фернандеша и Дэниэла Джеймса (оба – Манчестер Юнайтед), Кеннеди (Гранада) и Баумгартнера (Хоффенхайм). Дуэт форвардов образовали Даббур (Хоффенхайм) и Петкович (Динамо Загреб).