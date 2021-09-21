По мнению бывшего защитника сборной Украины Владислава Ващука, делать выводы о работе Александра Петракова во главе национальной команды еще рано. Специалист знакомится с командой, поэтому понятно, что результаты будут прихрамывать.

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Октябрьские матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины станут решающими в отборе на ЧМ-2022. Отсутствие в заявке Руслана Малиновского – тренерское решение, которое нужно уважать.

Состав определяет главный тренер. Это его выбор. Он несет ответственность за игру и за результат. Сегодня у нас стало модным обсуждать решения тренеров, слова игроков. Футболисты не имеют права выдавать в эфир, нравится им или не нравится. Меня всегда учили, что если наставник сказал или решил – это закон,

– считает Ващук.

Против Финляндии "желто-синие" сыграют в Хельсинки 9 октября, а Боснию и Герцеговину примут в домашних стенах 12 октября.